Камельзон считает, что не стоит делать трагедию из поражения Медведева в матче с Надалем

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон не считает нужным делать трагедию из поражения российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Такое мнение он высказал ТАСС.

Россиянин уступил в финальном матче испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль - под шестым. Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-й трофей, по 20 побед на счету серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

"Редчайший финальный матч, такого финала я в последние годы не видел. И тот и другой обязаны были победить. Но Надаль есть Надаль, 21-я победа на турнирах Большого шлема дорогого стоит, я его поздравляю от всей души. Великим людям именно так нужно заканчивать карьеру", - сказал Камельзон.

"В отношении Медведева я бы трагедию не разыгрывал, у него все данные большого чемпиона и еще десяток лет, чтобы выиграть 20 таких "Шлемов". Я получил большое удовольствие от тенниса, но жаль, что на месте Надаля не оказался Медведев", - добавил собеседник агентства.

Медведев второй раз подряд играл в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил Джоковичу. Общий призовой фонд турнира 2022 года, завершившегося в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.