Ольховский: Медведев и Надаль провели феноменальный матч на Australian Open

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль показали феноменальную игру в финале Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в смешанном парном разряде Андрей Ольховский.

Россиянин уступил в финальном матче Надалю. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-й трофей, по 20 побед на счету серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

"Феноменальный матч, феноменальное выступление Надаля. Медведев отдал все силы для победы, но буквально немножко не хватило, потому что после первых двух сетов я был уверен, что матч останется за Даней, - сказал Ольховский. - В четвертом сете, когда счет был 3:2 по геймам в пользу Даниила и 0:40 на подаче Надаля, тоже складывалось ощущение, что матч доложен завершиться в пользу российского игрока, но это теннис, здесь проявляются характеры и выносливость".

"Сегодня оказался лучше Надаль, который побил исторический рекорд, 21-я победа на турнирах Большого шлема. Возможно, уже с четвертого сета появились какие-то вопросы, в пятом сете была совершенно равная борьба, качели. Думаю, никто бы не смог в определенный момент предсказать победителя", - добавил собеседник агентства.

Медведев второй раз подряд играл в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил Джоковичу. Общий призовой фонд турнира 2022 года, завершившегося в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.