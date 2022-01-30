Кафельников: Надаль стал величайшим теннисистом в истории

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль после победы на Australian Open стал самым великим теннисистом в истории. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников.

В финале Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-й трофей, по 20 побед на счету серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

"Однозначно Надаль стал величайшим игроком за всю историю. Я не думаю, что у кого-то есть какие-то сомнения на эту тему. 21 титул Большого шлема выигран, действительно, величайший", - сказал Кафельников.

Также он прокомментировал возможность того, что кто-то приблизится к рекорду Надаля. "Я уверен, рано или поздно кто-то обязательно придет на место Надаля, Федерера и Джоковича, вопрос только кто. Не знаю, будет ли это Медведев, но у него есть все предпосылки к тому, чтобы выиграть много титулов Большого шлема", - отметил собеседник агентства.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за травмы. В 2022 году до Australian Open он выиграл свой 89-й титул на турнире в Мельбурне.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open. Медведев второй раз подряд играл в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил Джоковичу.