Коллитон заменит Жюльена на посту главного тренера сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

ТАСС, 30 января. Джереми Коллитон будет главным тренером сборной Канады по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Коллитон сменит на этом посту Клода Жюльена, который получил перелом ребер на сборах в Швейцарии.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (12 февраля) и Китая (13 февраля). Действующими олимпийскими чемпионами являются российские хоккеисты.