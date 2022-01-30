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Олимпиада-2022 в Пекине

Коллитон заменит Жюльена на посту главного тренера сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

Жюльен получил перелом ребер на сборах в Швейцарии
Главный тренер сборной Канады по хоккею на Олимпиаде Джереми Коллитон AP Photo/David Zalubowski
Описание
Главный тренер сборной Канады по хоккею на Олимпиаде Джереми Коллитон
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 30 января. Джереми Коллитон будет главным тренером сборной Канады по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Коллитон сменит на этом посту Клода Жюльена, который получил перелом ребер на сборах в Швейцарии.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (12 февраля) и Китая (13 февраля). Действующими олимпийскими чемпионами являются российские хоккеисты.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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