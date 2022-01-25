Федерация хоккея Канады объявила окончательный состав команды на Олимпиаду

ТАСС, 25 января. Олимпийский чемпион 2010 года Эрик Стаал вошел в окончательный состав сборной Канады по хоккею на Игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Стаал выступает за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Айова".

Состав команды выглядит следующим образом: вратари Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдвард Паскуале ("Локомотив", Континентальная хоккейная лига), Мэтт Томкинс ("Фрёлунда", Швеция); защитники Брэндон Гормли ("Динамо" Рига, КХЛ), Алекс Грант ("Йокерит", КХЛ), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун ("Ютика", АХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба - "Ак Барс", КХЛ), Максим Норо ("Цюрих", Швейцария); нападающие - Даниел Карр ("Лугано", Швейцария), Даниель Уинник ("Серветт", Швейцария), Корбэн Найт ("Авангард", КХЛ), Адам Крэкнелл ("Бейкерсфилд", АХЛ), Бен Стрит ("Мюнхен", Германия), Мэйсон Мактавиш ("Гамильтон", Хоккейная лига Онтарио), Джек Макбейн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро ("Кёльн", Германия), Эрик Стаал ("Айова", АХЛ), Давид Деарне ("Фрибур", Швейцария), Адам Тамбеллини ("Рёгле", Швеция), Джордан Уил ("Ак Барс", КХЛ), Эрик О'Делл ("Динамо" Москва, КХЛ), Джошуа Хо-Санг ("Торонто", АХЛ).

Стаалу 37 лет, он является членом "Тройного золотого клуба" - помимо золота Олимпиады в Ванкувере, на его счету также победа на чемпионате мира 2007 года и серебряная медаль мирового первенства - 2008, а в 2006 году Стаал стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Каролины".

Главным тренером канадской национальной команды по хоккею является обладатель Кубка Стэнли с "Бостоном" Клод Жюльен. Его помощниками на Олимпиаде станут Нолан Баумгартнер, Джереми Коллитон и Тайлер Дитрих. Должность генерального менеджера команды занимает двукратный чемпион мира Шейн Доан, в роли ассистента генменеджера выступает Скотт Сэлмонд, менеджером по работе с игроками является Блэр Макэси.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (11 февраля) и Китая (13 февраля). Действующими олимпийскими чемпионами являются российские хоккеисты.