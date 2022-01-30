Медведев: переход футболиста Азмуна в "Байер" положительно скажется на репутации "Зенита"

"Зенит" в воскресенье объявил о досрочном переходе Азмуна в "Байер". 22 января клуб из Леверкузена объявил о подписании контракта с форвардом, соглашение должно было вступить в силу летом 2022 года, когда у игрока закончился бы срок контракта с петербуржцами. В итоге российский и германский клубы договорились о переходе Азмуна в зимнее трансферное окно.

"Мы рады что Азмун будет играть в одном из сильнейших чемпионатов Европы в одном из сильнейших клубов Германии - "Байер" идет на третьем месте в Бундеслиге, между прочим, - сказал Медведев. - Это хорошо и для игрока, который сможет испытать свои силы, и для репутации "Зенита". Игроки, приходя к нам, если будут играть так, как играл Сердар на протяжении четырех сезонов, который вместе с Вагнером Лавом из ЦСКА является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров (на счету обоих нападающих по 85 мячей в чемпионате России - прим. ТАСС), потом смогут попробовать свои силы не на задворках Европы, а в одной из ведущих лиг, в сильном клубе".

"Мы пожелали ему успеха. Уверены, что Азмун будет конкурировать с другими нападающими "Байера", - добавил гендиректор "Зенита".

Азмуну 27 лет, он выступал за "Зенит" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз - кубок страны. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забил 62 гола и отдал 36 результативные передачи. Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов.

"Зенит" занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля дома против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России "Зенит" 28 февраля примет казанский "Рубин".