Сборная Сенегала стала последним полуфиналистом Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 30 января. Сборная Сенегала со счетом 3:1 обыграла команду Экваториальной Гвинеи в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Камеруне.

Сборная Египта по футболу сыграет с командой Камеруна в полуфинале Кубка африканских наций

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В составе победителей голы забили Фамара Дьедью (28-я минута), Шейху Куяте (68) и Исмаила Сарр (79). У команды Экваториальной Гвинеи отличился Янник Буйла (57).

В полуфинале сенегальцы 2 февраля сыграют с командой Буркина-Фасо. На следующий день в другом матче 1/2 финала встретятся сборные Камеруна и Египта. Обе игры пройдут в столице Камеруна Яунде и начнутся в 22:00 мск.

Лучшим результатом сборной Сенегала на Кубке африканских наций является второе место, которое команда занимала в 2002 и 2019 годах.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.