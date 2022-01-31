Павлюченкова опустилась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 31 января. Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась с 11-го на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Рублев опустился на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

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На прошлой неделе Павлюченкова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв румынке Соране Кырсте. Дарья Касаткина поднялась на 22-е место, Вероника Кудерметова - на 29-е.

Победительница Открытого чемпионата Австралии Эшли Барти продолжает лидировать в рейтинге. Чешка Барбора Крейчикова поднялась на третье место, Ига Свёнтек из Польши - на четвертое, финалистка Открытого чемпионата Австралии американка Даниэль Коллинз переместилась с 30-й строчки на 10-ю.

Рейтинг WTA. 31 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 331 очко;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 698;

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5 533;

4 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 4 456;

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 452;

6 (6). Паула Бадоса (Испания) - 4 429;

7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 195;

8 (8). Мария Саккари (Греция) - 4 071;

9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) - 3 871;

10 (30). Даниэль Коллинз (США) - 3 071...

14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 638...

22 (23). Дарья Касаткина (Россия) - 2 200...

29 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 695...

35 (37). Людмила Самсонова (Россия) - 1 537...

44 (45). Екатерина Александрова (Россия) - 1 236...

77 (68). Анастасия Потапова (Россия) - 895...

81 (78). Варвара Грачева (Россия) - 847;

82 (91). Вера Звонарева (Россия) - 846.