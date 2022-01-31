Рублев опустился на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 31 января. Россиянин Андрей Рублев опустился с шестого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Финалист Australian Open Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Аслан Карацев остался на 15-м месте, Карен Хачанов поднялся на три строчки и занимает 27-е место.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, который не участвовал в Australian Open из-за несоблюдения местных антиковидных правил. Победитель турнира испанец Рафаэль Надаль остался на пятом месте.

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер опустился с 17-го на 30-е место. Для него это самая низкая позиция с 2001 года. Он не выходил на корт с июля 2021 года из-за травмы.

Рейтинг АТР. 31 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 015 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 125;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7 780;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 7 170;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 6 875;

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 5 278;

7 (6). Андрей Рублев (Россия) - 4 830;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 4 065;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 923;

10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3 705;

15 (15). Аслан Карацев (Россия) - 2 633...

27 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1 815.