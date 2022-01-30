Проиграл рекордсмену. Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

ТАСС, 30 января. Россиянин Даниил Медведев в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Медведев во второй раз подряд не сумел одержать победу в решающем матче первого в сезоне турнира Большого шлема. Встреча длилась 5 часов и 24 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. В прошлом году Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу, который пропускал нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии.

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Для Надаля этот финал Открытого чемпионата Австралии стал пятым в карьере, до этого он побеждал в турнире лишь однажды. Выигрыш позволял Надалю стать единоличным лидером по количеству побед на турнирах Большого шлема. Перед началом матча на счету испанца было 20 побед - столько же, сколько у Джоковича и швейцарца Роджера Федерера. Медведев в случае победы мог стать первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), который завоевал трофей на втором турнире Большого шлема подряд сразу после дебютного титула, а в феврале он мог возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), так как Джокович потеряет все очки, заработанные на турнире год назад. Заработанные очки учитываются в рейтинге ровно 52 недели, даже если соревнования прошли раньше окончания этого временного отрезка. В 2021 году Открытый чемпионат Австралии проходил с 8 по 21 февраля. Российский теннисист уже имел опыт игры с Надалем в финальном матче турнира Большого шлема. В 2019 году Медведев также в пяти сетах проиграл в финале Открытого чемпионата США. Однако сценарий матча трехлетней давности кардинально отличался от нынешнего. Медведев, проиграв первые два сета, сравнял счет, но испанец все же оказался сильнее - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Последняя встреча соперников состоялась в полуфинале Итогового турнира ATP 2020 года, россиянин выиграл в трех сетах - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Счет личных встреч в противостоянии Медведева и Надаля до сегодняшнего матча был 3-1 в пользу испанского теннисиста. "Качельная" игра В первом сете россиянину для победы потребовалось всего 42 минуты. Со второй партии матч начал изобиловать затяжными розыгрышами, соперники стали обмениваться геймами, взятыми на чужой подаче. Во втором сете при счете 5:3 в пользу Надаля и брейк-пойнте у Медедева на корт выбежал болельщик, но он тут же был остановлен работниками стадиона. После этого инцидента Медведев взял гейм на подаче Надаля, а затем на тай-брейке смог выиграть и вторую партию, однако уступил в третьем сете. Между третьим и четверым сетом Медведев пожаловался судье на поведение болельщиков, которые, по его мнению, радовались его ошибкам. В начале четвертой партии инициатива все еще была на стороне Медведева, но в ее середине в игре наметился перелом. Победитель двух турниров Большого шлема в смешанном парном разряде Андрей Ольховский был уверен, что чаша весов склонится в пользу Медведева. "В третьем сете, когда счет был 3:2 по геймам в пользу Даниила и 0:40 на подаче Надаля, тоже складывалось ощущение, что матч должен завершиться в пользу российского игрока, но это теннис, здесь проявляются характеры и выносливость, - сказал он ТАСС. - Возможно, уже с четвертого сета появились какие-то вопросы, в пятом сете была совершенно равная борьба, качели. Думаю, никто не смог бы в определенный момент предсказать победителя".

После сделанного обратного брейка в пятом сете Медведев мог снова повернуть игру в свое русло, но матч все же завершился победой Надаля. По мнению двукратного финалиста Кубка Дэвиса Андрея Чеснокова, российскому теннисисту не хватило физических сил. "Просто в концовке не хватило физических кондиций. Он был настолько физически уставшим, мне было реально больно смотреть на это", - рассказал Чесноков в разговоре с ТАСС. Возможно, на итоговом результате сказался тяжелейший четвертьфинал Медведева против канадца Феликса Оже-Альяссима, в котором россиянин отыгрался со счета 0-2 по сетам. После этого матча Медведев признался тренеру, что полностью выжат. На церемонии награждения Медведев отметил изнурительный характер финала: "Трудно говорить после пяти с половиной часов игры, но я хочу поздравить Надаля. То, что он сделал, было потрясающе. Уровень был действительно высоким, Надаль поднял темп после двух сетов, и я подумал, что он не может устать, Рафаэль - потрясающий чемпион". Надаль, досрочно завершивший прошлый сезон из-за травмы, не планирует останавливаться на достигнутом. "Еще полтора месяца назад я не знал, вернусь ли я играть в теннис. Сегодня я здесь, напротив вас [болельщиков] с этим трофеем, вы не представляете, как много значит для меня вернуться сюда. Спасибо вам за вашу любовь, та поддержка, которую я получил за последние три недели, останется в моем сердце, у меня достаточно энергии, чтобы продолжать. Сейчас трудные времена для организации теннисных турниров, поэтому я особенно благодарен организаторам и волонтерам", - сказал испанец.

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"Мальчик перестал мечтать" Медведев в четвертый раз сыграл в финале турнира Большого шлема, по этому показателю он сравнялся с Маратом Сафиным. Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон не считает нужным делать трагедию из неудачи Медведева. "В отношении Медведева я бы трагедию не разыгрывал, у него все данные большого чемпиона и еще десяток лет, чтобы выиграть 20 таких "Шлемов". Я получил большое удовольствие от тенниса, но жаль, что на месте Надаля не оказался Медведев", - отметил специалист. Однако сам Медведев не был столь оптимистичен. Он начал послематчевую пресс-конференцию с монолога, в котором рассказал о том, как начал играть в теннис в детстве, как в нем зарождалась мечта играть на турнирах Большого шлема и что поддерживало ее после неудач.