Бывший капитан сборной Польши назвал поспешным выбор нового главного тренера команды

Польский футбольный союз (PZPN) 31 января объявил о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной страны. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в "Лужниках", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция-Чехия.

"В той ситуации, в которой находится сборная Польши, Чеслав Михневич - тренер, который может сделать разницу и бороться за выход на чемпионат мира. При этом, на мой взгляд, выбор был поспешным. Текущее положение дел в сборной Польши - это не нормально, потому что у тренера будет всего несколько тренировок перед важнейшей игрой со сборной России", - сказал Жевлаков.

"Чеслав Михневич работой в "Легии" доказал, что он достаточно хорош и может работать, - продолжил собеседник агентства. - Но на данный момент на ситуацию в сборной Польши можно смотреть с двух точек зрения - если мы победим, все будет идеально, а если проиграем, думаю, некоторые игроки завершат карьеру в сборной и начнется строительство новой команды. Перед тем, как начать работать в "Легии", Чеслав Михневич тренировал молодежную сборную Польши, так что, возможно, президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша посчитал, что, если мы не выйдем на чемпионат мира, этот тренер знает молодых игроков и сможет строить новую команду".

Предыдущим главным тренером сборной Польши был португалец Паулу Соуза. В конце декабря 2021 года 51-летний тренер расторг контракт с PZPN и возглавил бразильский "Фламенго". Национальная ассоциация обязала португальца, который выступил инициатором прекращения сотрудничества, выплатить компенсацию.

Польский футбольный союз выбрал "антикризисного тренера"

В середине января журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в "Твиттере" писал, что основным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является 64-летний Адам Навалка, который уже тренировал национальную команду в период с 2013 по 2018 год. Также в список кандидатов, по данным польских СМИ, входили бывший главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко и наставник польского "Гурника" Ян Урбан. Кандидатура Чеслава Михневича стала фигурировать в СМИ в контексте работы со сборной Польши только в конце января.

"Мы не знаем, по какой причине после рассмотрения разных вариантов Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши - был ли он лучшим среди кандидатов, или другие, например Шевченко или Навалка, не смогли прийти к соглашению с Польским футбольным союзом. Думаю, мы нашли не лучшего кандидата, а антикризисного тренера", - отметил Жевлаков.

"Как бы я мог оценить шансы сборной Польши на попадание на чемпионат мира после назначения Чеслава Михневича? На мой взгляд, тут все зависит не от фигуры главного тренера", - резюмировал бывший капитан сборной Польши.

Последним местом работы Чеслава Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом национального первенства в сезоне-2020/21, "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" на групповом этапе текущего сезона Лиги Европы, обыграв российский клуб в первом туре в Москве (1:0). В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны. Кроме того, Михневич возглавлял польские "Лех", "Заглембе", "Арка Гдыня", "Видзев", "Ягеллонию", "Полонию", "Подбескидзе", "Погонь", "Термалицу" и молодежную сборную Польши. Будучи главным тренером "Леха", Михневич стал победителем национальных кубка и суперкубка, вместе с "Заглембе" он выиграл чемпионат и суперкубок страны.