{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Бывший капитан сборной Польши назвал поспешным выбор нового главного тренера команды

В понедельник Чеслав Михневич возглавил национальную команды Польши

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Польского футбольного союза (PZPN) приняло поспешное решение, назначив Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной страны. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан и защитник польской национальной команды Михал Жевлаков.

На эту тему
Михневич стал главным тренером сборной Польши по футболу
Михневич стал главным тренером сборной Польши по футболу

Польский футбольный союз (PZPN) 31 января объявил о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной страны. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в "Лужниках", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция-Чехия.

"В той ситуации, в которой находится сборная Польши, Чеслав Михневич - тренер, который может сделать разницу и бороться за выход на чемпионат мира. При этом, на мой взгляд, выбор был поспешным. Текущее положение дел в сборной Польши - это не нормально, потому что у тренера будет всего несколько тренировок перед важнейшей игрой со сборной России", - сказал Жевлаков.

"Чеслав Михневич работой в "Легии" доказал, что он достаточно хорош и может работать, - продолжил собеседник агентства. - Но на данный момент на ситуацию в сборной Польши можно смотреть с двух точек зрения - если мы победим, все будет идеально, а если проиграем, думаю, некоторые игроки завершат карьеру в сборной и начнется строительство новой команды. Перед тем, как начать работать в "Легии", Чеслав Михневич тренировал молодежную сборную Польши, так что, возможно, президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша посчитал, что, если мы не выйдем на чемпионат мира, этот тренер знает молодых игроков и сможет строить новую команду".

Предыдущим главным тренером сборной Польши был португалец Паулу Соуза. В конце декабря 2021 года 51-летний тренер расторг контракт с PZPN и возглавил бразильский "Фламенго". Национальная ассоциация обязала португальца, который выступил инициатором прекращения сотрудничества, выплатить компенсацию.

 

Польский футбольный союз выбрал "антикризисного тренера"

 

В середине января журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в "Твиттере" писал, что основным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является 64-летний Адам Навалка, который уже тренировал национальную команду в период с 2013 по 2018 год. Также в список кандидатов, по данным польских СМИ, входили бывший главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко и наставник польского "Гурника" Ян Урбан. Кандидатура Чеслава Михневича стала фигурировать в СМИ в контексте работы со сборной Польши только в конце января.

"Мы не знаем, по какой причине после рассмотрения разных вариантов Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши - был ли он лучшим среди кандидатов, или другие, например Шевченко или Навалка, не смогли прийти к соглашению с Польским футбольным союзом. Думаю, мы нашли не лучшего кандидата, а антикризисного тренера", - отметил Жевлаков.

"Как бы я мог оценить шансы сборной Польши на попадание на чемпионат мира после назначения Чеслава Михневича? На мой взгляд, тут все зависит не от фигуры главного тренера", - резюмировал бывший капитан сборной Польши.

Последним местом работы Чеслава Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом национального первенства в сезоне-2020/21, "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" на групповом этапе текущего сезона Лиги Европы, обыграв российский клуб в первом туре в Москве (1:0). В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны. Кроме того, Михневич возглавлял польские "Лех", "Заглембе", "Арка Гдыня", "Видзев", "Ягеллонию", "Полонию", "Подбескидзе", "Погонь", "Термалицу" и молодежную сборную Польши. Будучи главным тренером "Леха", Михневич стал победителем национальных кубка и суперкубка, вместе с "Заглембе" он выиграл чемпионат и суперкубок страны.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Семин: российским футболистам нужно думать о Левандовском, а не о новом тренере поляков
В понедельник новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич
Семин: российским футболистам нужно думать о Левандовском, а не о новом тренере поляков
Читать полностью