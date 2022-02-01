Биатлонистка Резцова назвала обидной ситуацию с коронавирусом у Васнецовой

ТАСС, 1 февраля. Ситуация с коронавирусом у российской биатлонистки Валерии Васнецовой на Олимпийских играх в Пекине является очень обидной. Такое мнение высказала член сборной России по биатлону Кристина Резцова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье стало известно, что два теста Васнецовой на коронавирус дали положительный результат, после чего биатлонистка была помещена на карантин. Васнецова пропустит Олимпиаду, ей на замену вызвана Евгения Буртасова.

"Очень обидно, - сказала Резцова. - Они мучительно долго пробивались сюда, уже это выбивало из равновесия. Но когда ты через все прорываешься, добираешься до Олимпийской деревни и уже перед стартом получаешь такие новости - это очень жестко и ужасно. И для всей команды это сразу удар".

"Когда такое случается с кем-то из персонала, тоже плохо, но не настолько. Вот доктора у нас изолировали. Справляемся. Всех можно заменить, но спортсмена - не получится", - добавила биатлонистка.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.