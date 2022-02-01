Главный тренер клуба "Тампа-Бэй Бакканирс" оценил роль квотербека Брэди в развитии команды

Во вторник американский квотербек объявил об уходе из профессионального спорта, он провел в североамериканской Национальной футбольной лиге (NFL) 22 сезона, за которые одержал со своими клубами 243 победы.

"Том присоединился к нам в качестве величайшего игрока всех времен и быстро доказал всей нашей организации, что это значит. Он установил стандарт и помог создать культуру, которая привела клуб на вершину. Для меня было честью тренировать его на протяжении последних двух сезонов. Я восхищаюсь им и уважаю то, что он сделал для нашей франшизы, и желаю ему и его семье всего самого наилучшего в новой главе жизни после футбола" , - сказал Эрианс.

"Тяжело выразить словами, что Том значил для меня и для всего коллектива "Бакканирс", - заявил генеральный менеджер клуба Джейсон Личт. - У меня была особая возможность находиться рядом с Томом в начале и в конце его карьеры в NFL. Он установил стандарты ответственности, трудовой этики и результативности. Я надеялся, что проведу больше времени с Томом, но я понимаю и уважаю его решение уйти из спорта, чтобы больше времени проводить с семьей. Я благодарен моментам, что мы пережили вместе".

Брэди 44 года, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула, три раза - самым ценным игроком сезона. Брэди является обладателем рекорда лиги по количеству тачдаунов (624). С 2020 года он выступал за клуба "Тампа-Бэй Бакканирс", до этого квотербек с 2000 по 2019 год играл за "Нью-Ингленд Пэтриотс".