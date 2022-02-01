Алиев: матч сборных России и Украины по мини-футболу вызовет интерес у многих зрителей

Во вторник россияне в четвертьфинале европейского первенства обыграли команду Грузии со счетом 3:1. В полуфинале сборная России встретится с командой Украины, обыгравшей в понедельник сборную Казахстана (5:3). Встреча пройдет 4 февраля в Амстердаме.

"Особенность матча заключается в том, что мы очень давно не играли со сборной Украины в официальных матчах, - сказал Алиев. - Сложность будет заключаться в этом и для них, и для нас. По политическим причинам нас разводят всегда в разные корзины, организаторы делают так, чтобы мы встретились как можно позднее. Но здесь турнирная сетка показала, что позже нельзя. Этот матч будет вызывать интерес у многих только лишь потому, что давно эти сборные не играли друг с другом в официальных матчах".

"Я думаю, что они дадут нам бой, игра будет не менее сложной, чем с грузинами, потому что это полуфинал. Сборная Украины в последние годы не доходила до финальной части чемпионата Европы, для них это уже успех, и думаю, что нам предстоит непростая игра. Если пройдем украинцев, то для нас это будет очередной финал, в котором мы попытаем счастье. Но сейчас все силы будем бросать на подготовку к матчу с командой Украины, разбирать тактику", - добавил Алиев.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.