Тренер сборной России по мини-футболу Скорович подвел итоги матча с командой Грузии

ТАСС, 1 февраля. Сборная России по мини-футболу в четвертьфинальном матче чемпионата Европы против команды Грузии одержала победу, проявив терпение и соблюдая дисциплину. Такое мнение высказал старший тренер российской команды Сергей Скорович, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Во вторник российские футболисты обыграли команду Грузии со счетом 3:1 и вышли в полуфинал чемпионата Европы. В 1/2 финала россияне встретятся с командой Украины, обыгравшей в понедельник сборную Казахстана (5:3).

"Это плей-офф, здесь никому легко не приходится, - сказал Скорович. - Грузия - сильная команда, которая по праву играла на этом турнире и вышла из группы со второго места. Не надо думать, что они дебютанты. Там целый ряд очень квалифицированных игроков, что они и доказали".

"Мы много времени провели в атаке, но в завершении не все получалось. Где-то сами не смогли забить, где-то опытный и надежный вратарь Звиад Купатадзе проявлял свое мастерство. Я рад, что мы победили и идем дальше. Любая победа важна", - добавил он.

Также старший тренер подчеркнул, что крупные победы не должны расслаблять команду. "Надо побеждать и проходить дальше, крупные победы не должны расслаблять, - заявил Скорович. - Возможно, кто-то думает, что мы такая машина, которая будет забивать по семь-восемь голов всегда. Сегодня могло так быть, когда мы повели 1:0 и следом упустили верный момент, тут пришлось бы грузинам рисковать сильнее, и, может быть, все сложилось бы по-иному".

"Игра на игру на приходится, ребята терпели, работали, соблюдали дисциплину. Да, всегда есть шероховатости, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Разберем, поправим и идем на следующий этап", - заключил специалист.