Сборная России по мини-футболу сыграет с украинцами в полуфинале чемпионата Европы

ТАСС, 1 февраля. Сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Грузии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Матч проходил в Амстердаме.

В составе российской сборной голы забили Артем Ниязов (23-я минута) и Иван Чишкала (28, 40). У проигравших отличился Бруно Петри (24).

В полуфинале россияне встретятся с командой Украины, обыгравшей в понедельник сборную Казахстана (5:3). В другом полуфинале сборная Португалии сыграет с победителем матча между испанцами и словаками, который пройдет позже во вторник. Оба полуфинала пройдут 4 февраля в Амстердаме.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.