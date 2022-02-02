Чишкала: матч с грузинами получился сложным для сборной России по мини-футболу

Во вторник сборная России со счетом 3:1 обыграла грузин в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Чишкала отметился дублем, еще один гол забил Артем Ниязов.

"Мы прекрасно понимали, к чему готовиться, сборная Грузии - очень квалифицированная команда, которая начинает свой путь становления как большая сборная, у них есть квалифицированные футболисты, что давало им ту самую силу, с которой нам пришлось бороться, - сказал Чишкала. - Было очень сложно, изначально это понимали. Поражение сборной Грузии от испанцев, наверное, многим болельщикам затуманило глаза, все думали, что мы должны были легко справиться с грузинами. Но, как вы видели, это не так".

"Мы прекрасно понимали, что будет сложно, не удивлены такой игре, но хорошо, что так удачно закончилось. Не было ощущения, что какой-то эпизод переломил игру в нашу пользу, потому что до последних минут был счет 2:1, то есть мы играли, создавали моменты, и там, где мы должны были в принципе забивать и повести в счете, нам это не удавалось реализовать в связи с блестящей игрой Звиада Купатадзе (вратарь сборной Грузии - прим. ТАСС), это давало шансы сборной Грузии, поэтому такая тяжкая и сложная игра получилась", - добавил нападающий российской команды.

Чишкала отметил, что сборной России помог характер игроков. "Мы все играем друг за друга, все футболисты выкладываются на полную, отдаем всех себя, игра друг на друга, нет перетягивания игры на себя, - отметил он. - Могу сказать за себя, я получаю удовольствие от игры с такими потрясающими партнерами, поэтому я выхожу и готов за них рвать и метать, что дает нам результат".

В полуфинале сборная России встретится с командой Украины, обыгравшей в понедельник сборную Казахстана (5:3). Встреча пройдет 4 февраля в Амстердаме.