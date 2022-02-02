Чишкала: политика должна быть в стороне от матча команд России и Украины по мини-футболу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Политику нужно оставить в стороне от полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Такое мнение ТАСС высказал нападающий российской команды Иван Чишкала.

Во вторник россияне в четвертьфинале европейского первенства обыграли команду Грузии со счетом 3:1. В полуфинале сборная России встретится с командой Украины, обыгравшей в понедельник казахстанцев (5:3). Встреча пройдет 4 февраля в Амстердаме.

"Я был бы рад, если бы не было никакой политической подоплеки, потому что все говорят, что спорт вне политики, поэтому не стоит акцентировать на этом внимание, - сказал Чишкала. - Мы подходим к этой игре как к полуфиналу, неважно, была бы это сборная Украины или команда Сербии, то есть любой соперник, нам без разницы. У нас есть цель - золотые медали и кубок над головой, мы все делаем ради этого. Поэтому я думаю, что политику нужно оставить в стороне".

"Мы будем играть за свою страну, друг за друга, абсолютно не важен соперник. Я бы предпочел не приплетать сюда политику", - добавил Чишкала.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.