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НХЛ

Защитника "Вашингтона" Орлова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин в игре против "Питтсбурга" забросил две шайбы
Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов AP Photo/Andy Clayton-King
Описание
Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 2 февраля. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В ночь на среду Орлов в гостевом матче против "Питтсбурга" (4:3 ОТ) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. В текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 22 очка (7 шайб + 15 передач) в 42 играх регулярного чемпионата.

Первой звездой дня стал форвард "Торонто" Митч Марнер, который забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в гостевой игре против "Нью-Джерси" (7:1).

Третьей звездой признан нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер, набравший 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в домашнем матче с "Флоридой" (5:2).

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