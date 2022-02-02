Защитника "Вашингтона" Орлова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 2 февраля. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на среду Орлов в гостевом матче против "Питтсбурга" (4:3 ОТ) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. В текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 22 очка (7 шайб + 15 передач) в 42 играх регулярного чемпионата.

Первой звездой дня стал форвард "Торонто" Митч Марнер, который забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в гостевой игре против "Нью-Джерси" (7:1).

Третьей звездой признан нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер, набравший 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в домашнем матче с "Флоридой" (5:2).