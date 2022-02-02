Сборная России по хоккею отправится в Пекин на Олимпиаду отдельным рейсом

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею вылетит в Пекин на Олимпийские игры отдельным рейсом. Об этом ТАСС сообщили в штабе официальной делегации.

Планировалось, что российские хоккеисты вылетят в Пекин 2 февраля вместе со сборными по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также с отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту.

"В связи с возникшей необходимостью было принято решение организовать сегодня дополнительный борт из Москвы в Пекин, сказал собеседник агентства. - На одном рейсе на Игры вылетает мужская сборная по хоккею, на втором - ряд представителей других сборных команд, СМИ и официальные лица".

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил ТАСС, что его спортсмены вылетят в Пекин в 19:00 мск. Этим же рейсом должен отправиться в Китай и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Российские хоккеисты должны вылететь в Пекин в 20:55 мск.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).