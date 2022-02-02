Футболист Медина забил первый гол за ЦСКА в товарищеском матче с датским "Виборгом"

ТАСС, 2 февраля. Футбольный клуб ЦСКА в товарищеском матче победил датский "Виборг" со счетом 3:2. Встреча состоялась в Дубае, где московская команда проводит зимние сборы.

Голами в составе армейцев отметились Антон Заболотный (4-я и 20-я минуты) и Хесус Медина (15). У "Виборга" отличились Тобиас Бех (6) и Зофус Бергер (53). Это первая победа ЦСКА на зимних сборах. Парагвайский полузащитник Медина, который перешел в ЦСКА в январе, забил свой первый гол за команду.

В других товарищеских матчах в рамках зимних сборов московский "Спартак" сыграл вничью с латвийской "Ригой" (0:0). Московское "Динамо" обыграло сербский "Партизан" (2:1), а футбольный клуб "Сочи" выиграл у "Камаза" из Набережных Челнов (2:1).

Следующий матч ЦСКА проведет против датского клуба "Норшелланн" 5 февраля.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда в гостях встретится со "Спартаком" 26 февраля.