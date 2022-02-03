Уилсон заменит Овечкина на Матче всех звезд НХЛ

ТАСС, 3 февраля. Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон заменит своего одноклубника Александра Овечкина на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в команде Столичного дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В среду пресс-служба "Вашингтона" объявила о том, что Овечкин включен в ковид-протокол лиги и пропустит Матч всех звезд. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения. Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона, новым капитаном назначен нападающий "Филадельфии" Клод Жиру. Также из россиян в Матче всех звезд НХЛ примут участие нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер "Тампы" Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).

На Матч всех звезд НХЛ также был вызван нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо, который сыграет за команду Тихоокеанского дивизиона.

Уилсону 27 лет, он выступает за "Вашингтон" с сезона-2012/13. В составе команды американец стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В текущем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 42 игры, в которых забросил 13 шайб и отдал 18 голевых передач. Уилсон впервые в карьере примет участие в Матче всех звезд НХЛ.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате "три на три" с участием четырех команд - по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.