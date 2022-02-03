Матыцин отметил строгость антиковидных правил на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Антиковидные правила на зимней Олимпиаде в Пекине строже и сложнее, чем на летних Играх в Токио в 2021 году, поэтому важно оперативно находить верные решения. Такое мнение высказал в интервью ТАСС министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Правила предстоящих Игр в Пекине гораздо строже и сложнее, чем были в Токио", - сказал Матыцин.

Ранее российским биатлонисткам Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой, а также старшему тренеру команды Михаилу Шашилову и массажиста сборной Роману Никитину пришлось вылететь на Игры позже, поскольку для въезда в Китай им не хватило подготовленных документов. Потребовалось дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.

"В таких ситуациях не стоит искать виновных, важно оперативно найти решение, чтобы все смогли добраться до Пекина вовремя и выйти на старт олимпийского турнира. Если возникают какие-то сложности, то к их решению привлекаются специалисты, члены оперативного штаба, который развернут в Минспорте и действует в режиме 24/7", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.