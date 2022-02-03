Матыцин считает, что вынужденные замены вносят коррективы в олимпийские прогнозы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вынужденные замены на Играх в Пекине вносят коррективы в олимпийские прогнозы, поэтому в реалиях распространения коронавирусной инфекции с уверенностью говорить о количестве завоеванных медалей нельзя. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Да, у нас есть победы в сезоне в фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, фристайле, сноуборде, санном спорте, бобслее и скелетоне; российские сборные по хоккею и керлингу входят в число фаворитов. Исходя из этих данных, можно прогнозировать медальный план, но неопределенность участия тех или иных спортсменов, положительные COVID-тесты и карантинные меры, вынужденные замены спортсменов вносят свои коррективы в эти прогнозы", - заявил Матыцин.