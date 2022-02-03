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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин считает, что ковидные ограничения не должны отражаться на параде атлетов в Пекине

По словам министра, парад атлетов - одна из немногих возможностей ощутить дух олимпизма

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сложности, связанные с антиковидными ограничениями на Играх в Пекине, не должны влиять на традиционный парад атлетов во время церемонии открытия Олимпиады. Таким мнением в интервью ТАСС поделился министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Парад атлетов - это один из традиционных атрибутов Олимпийских игр и церемонии открытия, а ее смотрят сотни миллионов болельщиков во всем мире. Ковидные ограничения повлияли на создание грандиозной атмосферы большого спортивного праздника, к которой привыкли все участники Олимпийских игр. Не будет поддержки зрителей с трибун, не будет национальных домов сборных. Парад атлетов - одна из немногих возможностей и для спортсменов, и для зрителей ощутить дух олимпизма на старте зимних Игр, конечно, при условии соблюдения всех необходимых мер, которые уже действуют на олимпийских объектах", - сказал Матыцин в ответ на вопрос, есть ли смысл в долгом шествии команд на церемонии в антиковидных условиях.

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Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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