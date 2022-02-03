Матыцин отметил важность работы психологов в современном спорте

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Работа психологов очень важна в спорте высших достижений, поскольку она помогает атлетам сохранять ментальную устойчивость в сложное время. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

"Работа психологов в спорте, тем более в спорте высших достижений, важна всегда, - отметил Матыцин. - Спортсмены сталкиваются со множеством препятствий и сложностей, и именно спорт, ежедневная работа закаляет их, дисциплинирует и позволяет преодолевать преграды на пути к победам".

"Перед Играми в Пхёнчхане, Токио многие пострадали из-за недопуска в связи с введенными санкциями, в тот момент также ключевым фактором была психологическая устойчивость. Сейчас важно направить наши совместные усилия на предотвращение таких случаев, чтобы все спортсмены, прошедшие подготовку к Играм, смогли на них выступить", - добавил министр.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.