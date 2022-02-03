Синицину и Кацалапова заявили для выступления с ритм-танцем в командном турнире на Играх

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в составе сборной России с ритм-танцем в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в штабе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В короткой программе в соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в мужском одиночном катании с произвольной программой выступит чемпион Европы Марк Кондратюк. Между короткой и произвольной программами руководители команд могут сделать замены максимум в двух видах соревнований.

Соревнования стартуют 4 февраля с короткой программы в мужском одиночном катании. Также в этот день в рамках командного турнира с короткой программой выступят спортивные пары, а с ритм-танцем - танцевальные дуэты. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.