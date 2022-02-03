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Олимпиада-2022 в Пекине

Кравцов: Фаткулина заслужила быть знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады

Президент Союза конькобежцев России отметил, что это выдающаяся спортсменка
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Владимир Гердо/ТАСС
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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заслуженно была выбрана знаменосцем на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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В четверг стало известно, что знаменосцами российской команды будут конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев.

"Эмоции самые позитивные, это большая честь, которую она заслужила. Считаю, что это наидостойнейший выбор, Ольга выдающийся спортсмен, серебряный призер Олимпиады в Сочи, многократный призер чемпионатов мира, рекордсмен России. Это была бы ее уже четвертая Олимпиада, получилось так, что третья, - сказал Кравцов. - Надеюсь, это придаст ей дополнительных сил на Играх".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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