Звездный уик-энд НХЛ с участием Василевского, Капризова и Кузнецова стартует в субботу

ТАСС, 4 февраля. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский, нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов примут участие в звездном уик-энде Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские игроки будут задействованы в традиционном вечере конкурсов мастерства и Матче всех звезд, которые пройдут в Лас-Вегасе в ночь на 5 и 6 февраля.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который был выбран капитаном команды Столичного дивизиона, не сможет принять участие в Матче звезд. 2 февраля россиянин был включен в ковид-протокол НХЛ, форварда заменит его партнер по команде Том Уилсон. Василевский примет участие в Матче звезд в четвертый раз, Кузнецов - во второй, Капризов - в первый.

В команду Столичного дивизиона также вошли голкиперы Тристан Джарри ("Питтсбург") и Фредерик Андерсен ("Каролина"), защитники Адам Пелек ("Нью-Йорк Айлендерс") и Зак Веренски ("Коламбус"), нападающие Себастьян Ахо ("Каролина"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Джек Хьюз ("Нью-Джерси"), Джейк Генцел ("Питтсбург"), Крис Крайдер ("Нью-Йорк Рейнджерс"). Василевский сыграет за сборную Атлантического дивизиона. Вместе с ним выступят вратарь Джек Кэмпбелл ("Торонто"), защитники Виктор Хедман ("Тампа") и Расмус Далин ("Баффало"), нападающие Брэди Ткачук ("Оттава"), Патрис Бержерон ("Бостон"), Джонатан Юбердо ("Флорида"), Дилан Ларкин ("Детройт"), Ник Сузуки ("Монреаль"), Остон Мэттьюс ("Торонто") и Стивен Стэмкос ("Тампа").

Капризов выступит за команду Центрального дивизиона. Вместе с ним сыграют голкиперы Кэм Тэлбот ("Миннесота") и Юусе Сарос ("Нэшвилл"), защитник Кейл Макар ("Колорадо") и Роман Йоси ("Нэшвилл"), нападающие Джо Павелски ("Даллас"), Джордан Кайру ("Сент-Луис"), Клейтон Келлер ("Аризона"), Алекс Дебринкэт ("Чикаго"), Кайл Коннор ("Виннипег") и Назем Кадри ("Колорадо"). В сборной Тихоокеанского дивизиона сыграют вратари Тэтчер Демко ("Ванкувер") и Джон Гибсон ("Анахайм"), защитник Алекс Пьетранджело ("Вегас"), нападающие Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид (оба - "Эдмонтон"), Джордан Эберле ("Сиэтл"), Джонни Годро ("Калгари"), Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Тимо Майер ("Сан-Хосе"), Трой Терри ("Анахайм"), Марк Стоун и Джонатан Маршессо (оба - "Вегас").

Овечкина в качестве капитана команды Столичного дивизиона заменит Жиру. Капитаном сборной Атлантического дивизиона будет Мэттьюс, а Тихоокеанского - Макдэвид. Капитаном команды Центрального дивизиона стал Павелски, заменивший получившего травму нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона. Главным тренером команды Столичного дивизиона будет Эндрю Брюнетт ("Флорида"), сборную Атлантического дивизиона возглавит Род Бриндамор ("Каролина"), Центрального - Питер Дебур ("Вегас"), Тихоокеанского - Джаред Беднар ("Колорадо").

Матч звезд будет состоять из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате "три на три". При ничейном счете после 20 минут победитель определяется в серии буллитов. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов (начало - 6 февраля в 23:00 мск), во втором - Центрального и Тихоокеанского. Победитель финала получит $1 млн.

Возвращения конкурса на лучшее исполнение буллита

Накануне матча звезд пройдет традиционное мастер-шоу (начало - 03:30 мск), которое будет состоять из семи конкурсов. Два из них являются новыми. Конкурс фонтанов пройдет во всемирно известных фонтанах "Белладжио". Игроки на лодках будут плыть на "каток", им нужно будет за наименьшее время поразить пять мишеней.

Для проведения конкурса "Уличный хоккей в 21 очко" будет перекрыта часть бульвара Лас-Вегаса. На нем будут находиться игральные карты. Цель соревнования - набрать 21 очко без перебора за наименьшее число бросков.

Остальные конкурсы пройдут на домашней арене клуба "Вегас", впервые с 2016 года игроки выступят в соревнованиях на самое эффектное исполнение буллита, одним из участников будет Капризов. Конкурс ранее проводился шесть раз, трижды его победителем становился Овечкин, в 2016 году победу одержал нынешний защитник "Нью-Джерси" Пи-Кей Суббан. Также на арене состоятся вратарский конкурс (серия сейвов), соревнования на самый сильный бросок, точность броска и на скорость, где будет участвовать Кузнецов. Победитель каждого конкурса получит $30 тыс.

Матч звезд НХЛ пройдет в 65-й раз, в прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местный клуб сыграл со сборной звезд НХЛ, уступив со счетом 3:4. Чаще всех в Матче звезд участвовал Горди Хоу - 23 раза.

С 1947 по 1967 год Матч звезд проходил в формате противостояния обладателя Кубка Стэнли против сборной остальных команд лиги, в 1951 году состоялся матч объединенной команды "Торонто" и "Монреаля" против сборной американских клубов НХЛ. С 1969 года Матчи звезд стали проходить по географическому принципу, сборные команд Западной конференции (дивизиона) встречались со сборными Восточной. С 1998 по 2003 год в Матче звезд встречались сборная Северной Америки и сборная остального мира, после чего был возвращен прежний формат "Восток против Запада". С 2010 года команды стали смешанными, а большую часть игроков выбирали их капитаны.

В нынешнем формате Матч звезд пройдет в шестой раз. Трижды в мини-турнире побеждала команда Тихоокеанского дивизиона, два раза - сборная Столичного дивизиона.