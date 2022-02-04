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Олимпиада-2022 в Пекине

Натан Чен рассказал, что нервничал перед короткой программой в командном турнире на Играх

Спортсмен показал лучший результат, принеся сборной США 10 очков
Натан Чен Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Натан Чен
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен рассказал журналистам, что испытывал волнение перед короткой программой на командном турнире Олимпиады, но остался доволен своим прокатом.

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"Я рад быть здесь. И рад тому, как откатал короткую программу. Это был большой опыт. Мне нужно взять столько, сколько я могу, от этого опыта, - сказал он. - Больше всего ты учишься на своих ошибках. И я многое почерпнул из прошлых соревнований, я не был бы здесь, если бы не научился многому на них".

Спортсмен признался, что нервничал перед Олимпиадой, как и перед каждым другим соревнованием, но "научился с этим работать". Он отметил, что при подготовке к Играм меньше фокусировался на ситуации с коронавирусом, концентрируясь на том, на что сам может повлиять. При этом Чен намерен продолжить носить маску во время тренировок, поскольку чувствует, что "может быть более расслабленным, когда маска надета".

"В этот раз я не планирую участвовать в церемонии открытия, - добавил он. - Мне выпала удача принять в ней участие в прошлый раз, так что у меня уже есть этот особенный опыт. К тому же там будет много народу. Хотя я уверен, что все будет проведено безопасно".

Чен в короткой программе набрал 111,71 балла, заняв первое место и принеся сборной США 10 баллов в командном турнире. Россиянин Марк Кондратюк с 95,81 балла занял третье место, принеся своей команде 8 баллов.

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