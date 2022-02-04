Бобарико: тренеры старались дать всем хоккеисткам на Олимпиаде дозированное игровое время

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею старался делать так, чтобы все игроки получали игровую практику после паузы в тренировках и играх. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

Россиянки в первом матче олимпийского турнира обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2.

"Провели неплохой матч, были ошибки, будем их исправлять. Мы по моментам использовали даже нападающих в обороне, когда у нас было меньшинство, - сказал Бобарико. - Мы беспокоились по поводу отсутствия игровой практики и распределяли нагрузку дозированно, чтобы практически все получили игровое время".

Три шайбы в матче забросила Полина Болгарева. "Полина - бомбардир, в ЖХЛ много забивает, создает очень много моментов. Мы за нее очень рады, и за всю команду", - добавил он.

Свой следующий матч россиянки сыграют с американками 5 февраля.