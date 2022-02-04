Чернышенко назвал российских знаменосцев на Олимпиаде примерами целеустремленности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Знаменосцы российской команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев являются примерами целеустремленности и спортивного характера. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В пятницу Фаткулина и Шипачев были выбраны знаменосцами российской команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине, которая пройдет 4 февраля.

"Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев являются примером целеустремленности и спортивного характера. Считаю, что они - достойный выбор знаменосцев нашей сборной", - сказал Чернышенко.

"Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа, они пропагандируют ценности справедливого соперничества и единства людей во всем мире. В Пекине соберутся около четырех тысяч спортсменов из более 90 стран мира. Мы благодарны коллегам из КНР и МОК за качественную организацию состязаний. В период пандемии это особенно важно. Была проведена серьезная работа, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех участников", - добавил вице-премьер.

Ольше Фаткулиной 32 года, на ее счету серебро Олимпиады 2014 года на дистанции 500 м. Также она является чемпионкой мира 2013 года (1 000 м) и трехкратной чемпионкой Европы (дважды - в командном спринте, один раз - на дистанции 500 м).

Вадиму Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мировых первенств.