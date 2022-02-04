Болгарева: командная сплоченность помогла одержать победу в матче со швейцарками

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Сплоченность в команде помогла женской сборной России победить швейцарок в первом матче олимпийского турнира по хоккею. Об этом журналистам рассказала нападающий российской команды Полина Болгарева, забросившая три шайбы в матче.

Россиянки в первом матче олимпийского турнира обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2.

"Думаю, что мне просто повезло: всю работу за меня сделали партнеры, которые отдавали мне шикарные передачи. Это первая игра, мы очень сильно волновались, но у нас была очень живая лавка, мы друг друга поддерживали и за счет командного сплочения вытащили игру", - сказала Болгарева.

По словам игрока, команда не сдавалась, когда швейцарки дважды сравнивали счет. "Мы все русские, нет такого, что кто-то должен сдаваться, это девиз нашей страны. Очень ждем возвращения лидеров", - отметила она.

Вратарь команды Мария Сорокина предвидела, что поначалу скажется волнение на игре. "Можно было предсказать, что будет поначалу суета, потом все почувствуют игру и она пойдет. Мы смогли реализовать свои моменты, забить больше, чем они, эта уверенность помогла нам", - отметила она.

Свой следующий матч сборная России сыграет с американками 5 февраля.