Подтвердить класс. Российские саночники начинают борьбу за олимпийские медали

Соревнования по санному спорту традиционно открывают цикл олимпийских турниров, проходящих на санно-бобслейной трассе. 5 февраля борьбу начнут мужчины, выступающие на одиночных санях, и определят обладателей медалей на следующий день. Всего в программу олимпийского турнира по санному спорту входят четыре дисциплины: мужские и женские одиночные сани, мужские сани-двойки, а также смешанная эстафета.

Российские саночники, как и подобает лидерам, на предолимпийском этапе Кубка мира завоевали максимальную квоту для участия в Олимпиаде-2022. В сборную вошли трехкратный чемпион мира Роман Репилов, победитель мирового первенства 2015 года Семен Павличенко, чемпионка мира и серебряный призер сочинской Олимпиады Татьяна Иванова, обладательница двух золотых наград чемпионата мира 2020 года Екатерина Катникова, серебряные призеры Игр-2014 Александр Денисьев и Владислав Антонов, призер чемпионата мира — 2020 Виктория Демченко, чемпион мира 2019 года в эстафете Юрий Прохоров, а также выступающий с Прохоровым в одном экипаже Андрей Медведев и призер этапов Кубка мира Александр Горбацевич.

За выступлением отечественных саночников на Играх в Пекине будет внимательно следить вся Россия. Но еще более пристальное внимание будет обращено на них в тех регионах, которые активно развивают санный спорт. Действующий чемпион мира Роман Репилов на внутрироссийских соревнованиях представляет Московскую область, Павличенко является воспитанником школы санного спорта Братска. Этот небольшой город в Иркутской области является родиной и для Горбацевича.

Главным центром развития санного спорта в России является Пермский край, откуда вышло немало выдающихся спортсменов. Самым титулованным российским саночником является уроженец Чусового Альберт Демченко, обладатель трех серебряных олимпийских наград. После Олимпиады-2014 он перешел на тренерскую работу и в настоящее время является наставником Репилова и своей дочери Виктории Демченко, выступающей за Московскую область.

Участники Олимпиады-2022 Денисьев и Антонов являются воспитанниками красноярской школы санного спорта. Достигнув больших высот, эти спортсмены продолжают выступать за родной регион. Другой экипаж Богданов/Прохоров на внутрироссийских соревнованиях представляет Москву.