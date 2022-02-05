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Олимпиада-2022 в Пекине

Режиссер рассказал, что главным посылом церемонии открытия Олимпиады было единство

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине прошла в пятницу

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Основным посылом церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине было единство. Об этом журналистам рассказал режиссер церемонии Чжан Имоу.

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Церемония открытия Игр прошла в пятницу.

"Мы упростили спектакль, художественную часть, уделив больше времени спортсменам. И это отражает дух Олимпийских игр", - сказал исполнительный директор служб Олимпийского канала Яннис Экзархос.

"Понятно, что вы не можете вносить импровизацию, подготовка была длительной, - отметил Чжан Имоу. - Результат такой, что шоу было готово изначально, и с первых репетиций мы поняли, что не надо было менять основополагающие вещи. Главным посылом церемонии было единство. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал об этом, а мы попытались показать это в творчестве".

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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