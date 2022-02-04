"Вместе ради будущего". В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022

Китайские спортсмены Динигээр Иламуцзян и Чжао Цзявэнь во время зажжения чаши олимпийского огня на церемонии открытия зимних Игр на Национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине прошла в пятницу на главной арене столицы Китая - Национальном стадионе. Мероприятие дало старт Олимпиаде, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая по-прежнему остается вызовом для всего мирового сообщества. И слоган Игр в духе времени: "Вместе ради общего будущего".

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Пекин стал первым городом в мире, принявшим летние и зимние Олимпийские игры. Национальный стадион вошел в историю как единственное спортивное сооружение в мире, на котором прошли церемонии открытия зимних и летних Игр. Неудивительно, что режиссером мероприятия снова стал китайский кинорежиссер Чжан Имоу, повторивший свой опыт олимпийского 2008 года. Церемония в первую очередь стала особенной благодаря тому, что все ее участники, кроме тех, кто шел в параде атлетов, были обычными гражданами Китая из Пекина и провинции Хэбэй - никаких звезд, профессиональных певцов и танцоров. Обратный отсчет до старта Игр начался с цифры 24, и в этом есть свой смысл, ведь в китайском лунном календаре каждый месяц делится на две части и каждый из них имеет свои особенности. Календарь формировался с учетом наблюдений за животными, погодой, растениями, и во многом в соответствии с ним устроена жизнь Поднебесной и тех, кто в ней трудится. А еще Игры в Пекине - 24-я Олимпиада в истории. Числа обратного отсчета с цифры "10" можно было наблюдать не только на экране - их на небе высекал салют, ознаменовавший в итоге мощным залпом начало всей церемонии.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине © Зоя Русинова, Роман Баландин/ТАСС

Первая часть представления - "Начало весны", и для Китая это время года - действительно весна, но здесь она связана с низкой температурой воздуха, снегом. Может, поэтому в Китае бытует мнение, что сильный холод порождает новую жизнь? Возникший на сцене гигантский одуванчик тому свидетельство. И все-таки главным героем представления окажется снежинка. Я и моя родина Появлению флага Китая на арене предшествовал выход нескольких десятков человек в самых разных нарядах - в экипировке волонтеров, повседневной и аутентичной национальной одежде. Это представители 56 этнических групп со всех уголков Китая, которые передали флаг страны из рук в руки, а чуть позже он был поднят на древко над стадионом группой военнослужащих, в очередной раз продемонстрировавших миру, что такое китайская выправка и чеканный шаг. Все действо происходило под известную китайскую песню "Моя родина и я" в исполнении юного трубача.

После цифро-светового вступления с представлением Игр в импровизированном ледяном кубе - именно как настоящий лед и выглядела световая инсталляция, в которой лазерной цветной гравировкой мелькали символы и виды спорта предстоящих Игр, пришел черед параду атлетов. Первыми на арену по традиции вышли представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции. Название команды было выведено на большой светящейся снежинке, выполненной с использованием китайского орнамента, и этот элемент проходит красной нитью сквозь все представление. На девушках, несущих таблички с названиями стран, были очаровательные шляпки в виде мордочки тигра - 2022 год по китайскому календарю стал годом Тигра. 80 представителей России во главе со знаменосцами конькобежкой Ольгой Фаткулиной и капитаном хоккейной сборной Вадимом Шипачевым вышли на стадион под 46-м порядковым номером под теплый гул приветствия. За этим с трибун наблюдал президент РФ Владимир Путин, прибывший в Пекин в пятницу. Апофеозом этой части церемонии стал выход хозяев соревнований - команды Китая. Всего в параде приняла участие 91 делегация. Помимо национальной символики, специально пошитых к торжественному случаю костюмов, флагов теперь обязательным атрибутом стали маски. Одна снежинка - еще не снег В третьей части церемонии на сцене уже десятки снежинок с названиями стран образовали в итоге кольцо, которое превратилось в одну большую прекрасную снежинку. Красочное напоминание об уникальном факте, что в мире нет ни одной одинаковой снежинки, но именно вместе они создают нечто прекрасное, и все это стало свидетельством индивидуальности каждого спортсмена, но вместе все участники Олимпиады обязательно создадут прекрасные Игры. Как поется в известной песне советских времен: "Одна снежинка - еще не снег, одна дождинка - еще не дождь".