"Вместе ради будущего". В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине прошла в пятницу на главной арене столицы Китая - Национальном стадионе. Мероприятие дало старт Олимпиаде, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая по-прежнему остается вызовом для всего мирового сообщества. И слоган Игр в духе времени: "Вместе ради общего будущего".
Пекин стал первым городом в мире, принявшим летние и зимние Олимпийские игры. Национальный стадион вошел в историю как единственное спортивное сооружение в мире, на котором прошли церемонии открытия зимних и летних Игр. Неудивительно, что режиссером мероприятия снова стал китайский кинорежиссер Чжан Имоу, повторивший свой опыт олимпийского 2008 года. Церемония в первую очередь стала особенной благодаря тому, что все ее участники, кроме тех, кто шел в параде атлетов, были обычными гражданами Китая из Пекина и провинции Хэбэй - никаких звезд, профессиональных певцов и танцоров.
Обратный отсчет до старта Игр начался с цифры 24, и в этом есть свой смысл, ведь в китайском лунном календаре каждый месяц делится на две части и каждый из них имеет свои особенности. Календарь формировался с учетом наблюдений за животными, погодой, растениями, и во многом в соответствии с ним устроена жизнь Поднебесной и тех, кто в ней трудится. А еще Игры в Пекине - 24-я Олимпиада в истории. Числа обратного отсчета с цифры "10" можно было наблюдать не только на экране - их на небе высекал салют, ознаменовавший в итоге мощным залпом начало всей церемонии.
Первая часть представления - "Начало весны", и для Китая это время года - действительно весна, но здесь она связана с низкой температурой воздуха, снегом. Может, поэтому в Китае бытует мнение, что сильный холод порождает новую жизнь? Возникший на сцене гигантский одуванчик тому свидетельство. И все-таки главным героем представления окажется снежинка.
Я и моя родина
Появлению флага Китая на арене предшествовал выход нескольких десятков человек в самых разных нарядах - в экипировке волонтеров, повседневной и аутентичной национальной одежде. Это представители 56 этнических групп со всех уголков Китая, которые передали флаг страны из рук в руки, а чуть позже он был поднят на древко над стадионом группой военнослужащих, в очередной раз продемонстрировавших миру, что такое китайская выправка и чеканный шаг. Все действо происходило под известную китайскую песню "Моя родина и я" в исполнении юного трубача.
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После цифро-светового вступления с представлением Игр в импровизированном ледяном кубе - именно как настоящий лед и выглядела световая инсталляция, в которой лазерной цветной гравировкой мелькали символы и виды спорта предстоящих Игр, пришел черед параду атлетов.
Первыми на арену по традиции вышли представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции. Название команды было выведено на большой светящейся снежинке, выполненной с использованием китайского орнамента, и этот элемент проходит красной нитью сквозь все представление. На девушках, несущих таблички с названиями стран, были очаровательные шляпки в виде мордочки тигра - 2022 год по китайскому календарю стал годом Тигра.
80 представителей России во главе со знаменосцами конькобежкой Ольгой Фаткулиной и капитаном хоккейной сборной Вадимом Шипачевым вышли на стадион под 46-м порядковым номером под теплый гул приветствия. За этим с трибун наблюдал президент РФ Владимир Путин, прибывший в Пекин в пятницу.
Апофеозом этой части церемонии стал выход хозяев соревнований - команды Китая. Всего в параде приняла участие 91 делегация. Помимо национальной символики, специально пошитых к торжественному случаю костюмов, флагов теперь обязательным атрибутом стали маски.
Одна снежинка - еще не снег
В третьей части церемонии на сцене уже десятки снежинок с названиями стран образовали в итоге кольцо, которое превратилось в одну большую прекрасную снежинку. Красочное напоминание об уникальном факте, что в мире нет ни одной одинаковой снежинки, но именно вместе они создают нечто прекрасное, и все это стало свидетельством индивидуальности каждого спортсмена, но вместе все участники Олимпиады обязательно создадут прекрасные Игры. Как поется в известной песне советских времен: "Одна снежинка - еще не снег, одна дождинка - еще не дождь".
После поднятия рядом с китайским стягом олимпийского флага с официальной речью к гостям Игр обратился президент Международного олимпийского комитета. Томас Бах отметил, что Китай благодаря своим амбициям стал страной зимних видов спорта, ведь в них вовлечены более 300 млн человек. "Это невероятное достижение открывает новую эру для зимних видов спорта в мире", - сказал Бах. Также глава МОК призвал каждого из участников Олимпиады стать образцом взаимного уважения.
Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Цай Ци сделал упор на безопасности участников. "Поскольку мы продолжаем жить под воздействием COVID-19, безопасность и здоровье всех участников Игр остаются нашим приоритетом, - отметил Цай Ци. - Давайте объединимся в солидарности, взаимопонимании и взаимной поддержке, чтобы обеспечить простые, безопасные и яркие Игры".
Шесть факелов с огнем Олимпиады пронесли семь факелоносцев - китайские представители зимних видов спорта, родившиеся в последовательные десятилетия начиная с 1950-х и заканчивая 2000-ми годами. По замыслу организаторов, эта идея воплощает преемственность традиций зимних видов спорта из поколения в поколение. Последний факел, поднявшийся под своды стадиона в фигуре снежинки, вместе несли 20-летняя лыжница Динигээр Иламуцзян и 21-летний Чжао Цзявэнь, специализирующийся на лыжном двоеборье.
Огонь Игр был зажжен в середине той самой большой снежинки, созданной из маленьких. Вопреки традиции делать это с помпой, масштабно, на этот раз огонь оказался небольшим свечением в сердце символа церемонии, которая передастся в души почти трех тысяч атлетов - участников зимних Олимпийских игр в Пекине.