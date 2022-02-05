Фетисов: россиянка Непряева подтвердила высокое звание одного из лидеров мировых лыж

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева в очередной раз доказала, что является одним из лидеров в своем виде спорта. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км и принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр в Пекине. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер.

"Наташа - молодец, она один из лидеров мировых лыж, подтвердила это высокое звание. Конкуренция была очень жесткая, Непряева на финише разобралась с очень грозной соперницей, поздравляю. Когда Непряева шла классическим ходом, появлялись опасения, что, возможно, лыжи не катят. Но в итоге она сохранила силы на финиш и сумела завоевать серебряную медаль", - сказал Фетисов.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".