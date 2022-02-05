Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км и принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева проиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".

Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. Нынешняя золотая медаль стала первой личной наградой высшей пробы на Олимпийских играх в карьере спортсменки. Она становилась серебряным призером Игр 2014 года в марафоне на дистанции 30 км и выигрывала бронзу в гонке на дистанции 10 км классическим стилем. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.

29-летняя Штадлобер завоевала свою первую медаль на Олимпиадах.

Допинговая история Йохауг

В октябре 2016 года допинг-тест Йохауг дал положительный результат на клостебол. Запрещенное вещество содержалось в мази для губ, которую, по словам лыжницы, она использовала для лечения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он по невнимательности порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Решением Национального олимпийского комитета Норвегии спортсменка была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил этот срок до 18 месяцев, подчеркнув, что спортсменка должна была сама обратить внимание на предупреждающую маркировку на коробке с препаратом, а также на его состав.

В связи с продлением срока дисквалификации Йохауг пропустила Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.