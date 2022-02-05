Лыжница Непряева заявила, что выполнила задачу-минимум на Олимпиаде

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева выполнила основную задачу на Олимпийских играх. Об этом она сообщила журналистам.

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Задача-минимум выполнена, но впереди еще много гонок. Я очень рассчитываю на эстафетные гонки, на все остальные гонки. Сейчас самочувствие хорошее, надеюсь, оно позволит мне выступить удачно", - сказала Непряева.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.