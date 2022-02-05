Ростовцев: бронза Олимпиады, завоеванная российскими биатлонистами, имеет золотой отлив

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль, завоеванная российскими биатлонистами в смешанной эстафете в начале Олимпиады, имеет огромное значение для всей команды. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

"Сегодня была очень сложная гонка, судьба ее во многом решалась на стрельбище, - заметил Ростовцев. - Здорово, что наши справились и завоевали бронзовую медаль, которая, я считаю, имеет золотой отлив. Хочу от души поздравить всю команду, болельщиков, Союз биатлонистов России. Повторюсь, в такой жесточайшей гонке занять третье место - это очень здорово".

"Медаль в стартовой гонке очень важна для нашей сборной. Она придаст всем биатлонистам дополнительную моральную устойчивость и веру в то, что они набрали хорошую форму. Теперь будет гораздо спокойнее выступать после того, как одна медаль уже завоевана. Олимпиада дастся нашим спортсменам куда проще, нежели в случае, если бы мы остались сегодня без подиума", - считает собеседник ТАСС.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.