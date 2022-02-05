Васильев: бронза в смешанной эстафете говорит о ровной подготовке российской команды

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине говорит о ровной подготовке команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

"Выдающийся результат в таких тяжелых условиях, погодные условия были тяжелейшие, я таких не припомню. Наверное, только в Пхёнчхане такие были. Ветер создавал большие трудности. Эта медаль сродни золотой, молодцы, выдержали до конца, всего один штрафной круг с учетом того, что у французов и норвежцев вообще три круга - это очень хороший результат, этот результат говорит о том, что команда достаточно ровно подготовлена, с этим можно поздравить и мужских тренеров, и девушек, которые успешно подготовились", - сказал Васильев.

"Норвежцы сегодня быстрее: и лыжница [Тереза] Йохауг, которая бежала как швейная машинка, и биатлонисты функционально лучше всех готовы. Возможно, Эдик где-то проиграл тактически. Но говорить можно все что угодно, ребята все равно молодцы", - добавил собеседник агентства.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.