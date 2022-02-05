Кристина Резцова поделилась эмоциями от завоевания первой в карьере олимпийской медали

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль в смешанной эстафете на Олимпийских играх придаст уверенности российской биатлонистке Кристине Резцовой. Об этом Резцова рассказала журналистам после гонки.

В субботу российская команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

"Эта медаль придаст олимпийской уверенности, которая, наверное, для меня очень важна, поскольку на Играх я впервые, - сказала Резцова. - Здесь все равно немного сомневаешься в своих силах, хотя соперники те же. Сегодня поняла, что все возможно".

Резцовая ушла на штрафной круг после стрельбы на стойке. "Мысли были бежать, как можно быстрее, потому что я видела девчонок, которые тоже уходили на штрафные круги, - отметила Резцова. - Могло случиться все что угодно в следующие два этапа. Надо было как можно скорее отправить Сашу [Логинова], чтобы он все заряжал".

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.