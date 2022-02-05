Биатлонист Латыпов назвал третье место в миксте на Олимпиаде выдающимся результатом

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Все отлично, конечно, я рад, что завоевал олимпийскую медаль, для меня и для команды это выдающийся результат. Мы выиграли медаль в первой же гонке, в конкуренции с сильнейшими командами мира. Это очень сильный результат. Конечно, не все получилось, но это мелочи в сравнении с тем, что мы показали, с учетом всех сложностей это сродни чуду, для нашей команды это очень круто, испытываю только радостные эмоции", - сказал Латыпов.

"Сложный месяц выдался, я благодарен богу, что у меня есть такая поддержка со стороны семьи. Тренерский штаб помогал мне, чтобы я в хорошей форме подошел к Олимпиаде", - добавил биатлонист.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.