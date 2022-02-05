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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: лыжница Непряева проявила чемпионский характер в скиатлоне на Олимпиаде

В субботу россиянка завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 км
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева проявила чемпионский характер в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала серебряную медаль. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Сегодняшняя гонка была непростая, Наталья проявила себя как настоящий стратег - держалась в группе лидеров на протяжении большей части дистанции, берегла силы и сделала мощный рывок на финише, - отметил Матыцин. - Российская лыжница проявила большую волю к победе и чемпионский характер. Вся Россия сегодня болела за Наталью и радуется ее успеху! Уверен, после такого красивого старта Игр-2022 наши олимпийцы еще не раз порадуют нас своими результатами в Пекине".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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