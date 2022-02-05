Матыцин считает, что российские биатлонисты заслуживали олимпийского золота в миксте

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заслуживали выиграть золотые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете, которая прошла в субботу. Первыми стали норвежцы, вторыми - французы.

"Это была фантастическая по накалу гонка, когда ситуация на лыжне и огневых рубежах менялась от этапа к этапу, - сказал Матыцин. - Российская команда лидировала и боролась за победу до последних метров дистанции. Отдельно хочется отметить блестящее выступление Александра Логинова, который смог мастерски переломить ход гонки и вывел сборную на первое место перед заключительным этапом".

"Эдуарду Латыпову на последнем этапе противостояли сильнейшие соперники из Норвегии и Франции, и на финишной прямой нашему биатлонисту не хватило немного удачи для того, чтобы выиграть золото, которого наши спортсмены, безусловно, заслуживали сегодня. Да, в финишном створе Эдуард стал третьим, но это все равно отличный результат нашей биатлонной четверки - ребята выиграли свои первые олимпийские медали. Такой успешный старт российских биатлонистов на Олимпийских играх демонстрирует, что российская команда подошла к главному старту четырехлетия в отличной форме!" - добавил министр спорта.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.