КХЛ отменила техническое поражение, присужденное "Салавату Юлаеву" в матче с "Трактором"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение отменить техническое поражение, присужденное уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата против челябинского "Трактора". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Салават Юлаев" должен был провести домашний матч с "Трактором" 7 ноября, однако игра была отменена из-за вспышки гриппа в уфимской команде. Игроки были отправлены на карантин, а "Салавату Юлаеву" было засчитано техническое поражение.

По сообщению пресс-службы КХЛ, вероятным источником инфекции, которая послужила основанием для введения карантина в отношении игроков "Салавата Юлаева", является контакт с игроками и тренерами с признаками ОРВИ во время одного из предыдущих матчей команды. Выявленные нарушения санитарных правил не имеют непосредственного отношения к введению ограничительных мероприятий в отношении "Салавата Юлаева", а вина клуба в заболевании хоккеистов не установлена.

"Таким образом, команда не смогла принять участие в матче не по своей вине ввиду обстоятельств непреодолимой силы, а значит, согласно п. 20 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ команде не может быть присуждено техническое поражение в указанном матче. Данные обстоятельства не были известны на момент вынесения лигой решения засчитать "Салавату Юлаеву" техническое поражение. На основании вышеизложенного лига отменяет решение засчитать техническое поражение "Салавату Юлаеву" за неявку на матч", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в турнирную таблицу КХЛ будут внесены необходимые корректировки.