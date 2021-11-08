"Салавату Юлаеву" засчитано техническое поражение в матче КХЛ с "Трактором"

ТАСС, 8 ноября. Уфимскому "Салавату Юлаеву" засчитано техническое поражение в отмененном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был состояться 7 ноября в Уфе. Причиной его отмены стало заболевание игроков "Салавата Юлаева" гриппом. Уфимская команда отправлена на недельный карантин. Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

"Салават Юлаев" с 38 очками после 28 игр идет третьим в таблице Восточной конференции. "Трактор", набравший 44 очка в 29 матчах, занимает второе место. Следующий матч "Салавата" запланирован на 16 ноября, команда на выезде должна сыграть с нижегородским "Торпедо". "Трактор" днем ранее примет "Металлург".