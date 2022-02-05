Роман Ротенберг ждет разъяснений от КХЛ после предложения закончить регулярный чемпионат

Руководство КХЛ 5 февраля выступило с заявлением о намерении не доигрывать регулярный чемпионат и предложила начать плей-офф 1 марта.

"Мне сложно прокомментировать эту новость. Мне пока официально никто ничего не объявлял. Мы мониторим информацию по этому поводу каждый день. Ждем заявления от КХЛ, какие будут дальнейшие действия, потом уже можно будет что-то подробно обсуждать", - сказал Ротенберг.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 68 очков в 48 матчах. В случае утверждения предложенного регламента в плей-офф Западной конференции пройдут матчи СКА - "Динамо" (Минск), "Йокерит" - "Спартак", ЦСКА - "Локомотив" и "Динамо" (Москва) - "Северсталь", на Востоке пары плей-офф будут следующими: "Металлург" - "Барыс", "Трактор" - "Нефтехимик", "Салават Юлаев" - "Сибирь" и "Ак Барс" - "Авангард".