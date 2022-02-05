КХЛ предложила начать плей-офф с 1 марта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.

КХЛ предлагает определить участников плей-офф нынешнего сезона по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.

"Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант - распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов, она уже применялась и в России, и в мире", - сказал Морозов.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что перенесенные матчи будут сыграны в олимпийскую паузу, однако 28 января руководство лиги приняло решение не проводить игры во время Олимпиады.