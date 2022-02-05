Борис Михайлов поддержал предложение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поддерживает предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении регулярного чемпионата. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, и предложило начать плей-офф 1 марта. Лига предлагает определить участников плей-офф нынешнего сезона по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

"В этом предложении есть и положительные стороны, и отрицательные. Больше отрицательных, потому что недовольны команды, некоторые игроки. Но вынуждает ситуация, в которую попал весь мир: чемпионаты переносятся, соревнования сокращаются. Это же не самостоятельное решение, оно было вынесено на обсуждение", - сказал Михайлов.

"Большинством голосов решили так, значит, надо продолжать жить и дальше играть. У каждого клуба есть свои интересы, кто-то недоволен распределением мест, девятая команда могла попасть в плей-офф. Закону надо подчиняться, я не думаю, что в КХЛ работают глупые люди, которые просто так принимают решения, поэтому я поддерживаю это решение", - добавил собеседник агентства.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что перенесенные матчи будут сыграны в олимпийскую паузу, однако 28 января руководство лиги приняло решение не проводить игры во время Олимпиады.

Формат определения участников плей-офф по лучшему проценту набранных очков на момент остановки чемпионата применялся в Национальной хоккейной лиге сезона-2019/20. Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат был прерван 12 марта 2020 года, 1 августа стартовал плей-офф НХЛ.